Белый дом не включил ассигнования на Украину в проект бюджета на 2025 год

Белый дом обнародовал проект бюджета на 2025 год, в нем указана сумма, которую администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса на оборонные нужды. При этом в документе не содержится никаких запросов на нужды Украины.

Согласно проекту, Белый дом запросит около 850 миллиардов долларов, что на 34 миллиарда больше, чем в прошлом году (примерно на 4,1%). Об этом также говорится в тексте документа.

Помимо этого, в нем указано, что для Соединенных Штатов в приоритете находится поддержка союзников и партнеров, однако Вашингтон не сможет обеспечить критически важную для Украины помощь. Дело в том, что Конгресс США не дал согласия на предоставление финансирования Киеву.

Ранее Белый дом признал, что помочь Украине в обход Конгресса не получится, поэтому никаких способов предоставить новый пакет военной помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов у США нет.