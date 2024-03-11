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Белый дом не включил ассигнования на Украину в проект бюджета на 2025 год

В обнародованном проекте бюджета указана сумма 850 миллиардов долларов на оборонные нужды страны, но нет никаких запросов на нужды Украины.
Анастасия Бобылева 2024-03-11 20:01:01
© Фото: Ute Grabowsky photothek.net Globallookpress

Белый дом обнародовал проект бюджета на 2025 год, в нем указана сумма, которую администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса на оборонные нужды. При этом в документе не содержится никаких запросов на нужды Украины.

Согласно проекту, Белый дом запросит около 850 миллиардов долларов, что на 34 миллиарда больше, чем в прошлом году (примерно на 4,1%). Об этом также говорится в тексте документа.

Помимо этого, в нем указано, что для Соединенных Штатов в приоритете находится поддержка союзников и партнеров, однако Вашингтон не сможет обеспечить критически важную для Украины помощь. Дело в том, что Конгресс США не дал согласия на предоставление финансирования Киеву.

Ранее Белый дом признал, что помочь Украине в обход Конгресса не получится, поэтому никаких способов предоставить новый пакет военной помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов у США нет.

#в стране и мире #Украина #конгресс США #военная помощь
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