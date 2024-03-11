Британцы разочаровались в танковых экипажах ВСУ, использующих Challenger 2 в зоне СВО, передает газета The Sun.

По данным телеканала «360», некоторые пользователи в Сети утверждают, что это не Challenger барахлит, а танкисты у Киева сомнительные. В качестве аргумента предъявляют примеры высокой эффективности этих танков во время боевых действий в Ираке, где преобладает сухой и жаркий климат.

Кроме того, комментаторов развеселил факт того, что танкисты пытались проехать на нем сквозь камыши, чего, по их мнению, они делать не должны были.

Негативная реакция граждан Соединенного Королевства появилась после того, как журналист The Sun попытался сделать репортаж о Challenger 2 на службе у ВСУ. Однако во время съемок танк заглох в грязи прямо на полигоне.

По словам украинских военнослужащих, эти тяжелые бронемашины весом в 64 тонны с регулярно глохнущим мотором и чрезмерной заземленностью склонны постоянно застревать в грязи.

Ранее сообщалось о неудачной попытке зарубежных СМИ показать танк Challenger 2, который застрял в грязи в зоне СВО.