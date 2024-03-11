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В Госдуму внесли законопроект о недействительности решения о передаче Крыма УССР

Согласно новому законопроекту, предлагается признать недействительным решение о передаче полуострова из состава РСФСР в состав УССР.
Анастасия Бобылева 2024-03-11 18:15:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому признается недействительным решение о передаче Крыма в состав УССР. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Инициаторами законопроекта стали депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков. В данный момент документ зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что процесс передачи Крыма Украинской Советской Социалистической Республике не был юридически оформлен и нарушал политическую волю местных жителей. Он также отметил, что передача полуострова УССР не сопровождалась никакими документами, которые гарантировали бы защиту культурных и языковых традиций людей, проживающих на этой территории.

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