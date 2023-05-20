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Глава парламента Крыма Константинов заявил, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена

Максим Крюков
10:20 20.05.2023
Владимир Константинов отметил, что передача Крыма Украинской ССР не сопровождалась никаким документом, в котором прописывались бы гарантии защиты культурных, языковых и других традиций.
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, GlobalLookPress
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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что процесс передачи полуострова Украинской Советской Социалистической Республике (УССР), который произошел в 1954 году, был грубым игнорированием политической воли местных жителей и не был юридически оформлен.

«Свои претензии мы сформировали. При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м», - приводит его слова РИА Новости.

На подготовку соответствующего обоснования для упразднения решения о передаче Крыма УССР уйдет не так много времени, как может показаться на первый взгляд, уверен Константинов.

«Допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что до сих пор мы задаемся вопросом, как такое могло произойти. Но это произошло», - сказал политик, отметив, что органы, принявшие данное решение, не обладали такими полномочиями.

Глава регионального парламента также подчеркнул, что передача полуострова в состав Украинской ССР не была подкреплена никаким официальным документом, в котором прописывались бы гарантии защиты культурных, языковых и других традиций.

Ранее глава Российского государства Владимир Путин отметил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер. По словам президента, невзирая на все вызовы и трудности, задачи ускоренного социально-экономического развития этих субъектов будут последовательно и системно решаться.

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