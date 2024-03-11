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Орбан рассказал об обещании Трампа не финансировать Украину в случае его избрания

Виктор Орбан считает, что украинский конфликт завершится, если США не будут отправлять деньги Украине.
Игнат Далакян 2024-03-11 01:11:01
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший американский президент Дональд Трамп не станет давать деньги Украине, если снова станет главой США. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки (не выделит Украине - Прим.ред.)», - сказал премьер Венгрии в интервью телеканалу М1.

Виктор Орбан отметил, что Дональд Трамп сейчас не является президентом США, но его партия препятствует попыткам демократов отправить деньги Украине. По словам премьер-министра Венгрии, украинский конфликт завершится после того, как США перестанут отправлять средства Киеву.

Ранее Виктор Орбан заявил, что у бывшего американского президента Дональда Трампа есть план по прекращению конфликта на Украине. Однако, по словам венгерского премьера, он не уполномочен рассказывать о сути этих планов.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Виктор Орбан
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