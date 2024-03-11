В МИД заявили, что РФ уважает идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми

Россия уважает идею Китая заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми, однако признает, что все проблемы, касающиеся сферы международной безопасности, нужно решать комплексно. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность», - цитирует комментарий ведомства РБК.

МИД РФ подчеркнул, что в условиях деградации обстановки в мире такой подход вполне обоснован. В ведомстве отметили также, что в приоритете будут меры, которые ослабляют напряжение между странами, обладающими ядерным оружием, а также устраняют серьезные противоречия в сфере безопасности.

Это заявление стало ответом на инициативу КНР, о которой рассказал глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо в конце февраля. Он призвал страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, заключить договор либо сделать официальные заявления, гарантирующие неприменение ядерного оружия первыми.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие применения Россией ядерного оружия. По его словам, Москва использует его только в случае реальной угрозы существованию государства.