Буданов* назвал плохим положение ВСУ из-за нехватки боеприпасов

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* рассказал Liberation о нехватке вооружения и снарядов в ВСУ.

Он заявил, что ВСУ столкнулись с объективными трудностями, отвечая на вопрос французского издания, «действительно ли положение критическое с точки зрения снабжения оружия и боеприпасами».

«Плохое, но не критическое. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. У нас есть два года войны высокой интенсивности», - пояснил Буданов*.

Глава ГУР сообщил, что военные поставки НАТО не успевают покрыть потребности армии, и подчеркнул, что «в длительной войне побеждает тот, у кого мощная логистика». Авторы интервью, анонсируя публикацию, отметили, что он «прямо требует техники и вооружения от Запада».

Напомним, что на этой неделе Сенат США утвердил новый пакет военной помощи Украине на 60 млрд долларов, что вызвало протест со стороны республиканцев-членов палаты представителей - они заявили о намерении блокировать это решение.

* Кирилл Буданов внесен в реестр террористов и экстремистов.