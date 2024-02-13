Автоэксперт Лигачев рассказал, как «размораживать» авто после ледяных дождей

Автоэксперт Константин Лигачев рассказал, что делать автомобилистам, если их машина покрылась тонкой коркой или толстым слоем льда после ледяного дождя. Важно делать это с умом, так как неправильная очистка и «разморозка» автомобиля могут привести к его поломке.

По словам эксперта, лобовые и боковые стекла можно спокойно очистить с помощью специального скребка - он не должен оставить царапин на стекле. Сам корпус машины, состоящий из металла, лучше не трогать инструментами, а просто отмораживать за счет включенного двигателя.

«Лобовое и боковые стекла после ледяного дождя можно смело очистить специальным скребком. Обычно пластмасса не повреждает стекло и не оставляет никаких царапин», - рассказал Лигачев 360.

Эксперт добавил, что после ледяного дождя нельзя использовать горячую воду, так как она может создать резкий нежелательный перепад температур. Это негативно скажется на кузове машины.

Также Лигачев назвал оптимальное время, необходимое для прогрева машины. По его словам, авто нужно греть всего три - пять минут. Современные машины не должны ломаться после такой небольшой отморозки.

Ранее стало известно, что гололедица и ледяные дожди ушли из Москвы в соседние области. Вместо них в столице начался небольшой снег. Повторение погодного сценария со льдом ожидается в Брянской, Смоленской, Тульской, Орловкой и других областях.