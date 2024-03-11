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МО РФ сообщило об уничтожении семи украинских пунктов управления беспилотниками

Также за сутки был уничтожен склад топлива и были поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников.
2024-03-11 14:04:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении семи вражеских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Также российские военные поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах наших сил ПВО. За сутки российские военные уничтожили 10 снарядов, выпущенных противником с помощью американской РСЗО HIMARS и сбили 95 беспилотников ВСУ.

Кроме того, оборонное ведомство сообщило об уничтожении очередного американского танка Abrams на Авдеевском направлении. На данном направлении суточные потери украинской стороны в живой силе превысили 430 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
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