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Путин денонсировал договор с Лондоном о рыболовстве в Баренцевом море

Подписанный в 1956 году договор, позволявший морякам из Великобритании заниматься рыболовством в этих водах, прекратил свою силу.
Глеб Владовский 2024-03-11 14:37:01
© Фото: Günter Lenz, imageBROKER, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал денонсацию соглашения от 1956 года, позволявшего британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Денонсировать Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенного Королевства и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года», - говорится в указе.

Уточняется, что договор давал разрешение рыболовным судам из Великобритании заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова а также в районе мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах.

По данным Daily Mail, в 2023 году британские рыбаки выловили свыше 566 тысяч тонн трески в этих водах.

#Путин #Великобритания #Рыболовство #Баренцево море #денонсация
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