В АТОР сообщили о временной замене прямых рейсов в Египет на перелеты через Анталью

Несколько рейсов египетской авиакомпании Air Cairo, летящих из России в Египет, временно заменили на перелеты через турецкую Анталью в связи с техническими причинами. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Несколько прямых рейсов Air Cairo в Египет, на которых летят туристы Pegas Touristik и Coral Travel, временно заменены на перелеты через Анталью по техническим причинам. Техпосадка занимает порядка часа, пассажиры из самолета не выходят, турагентства и туристы проинформированы», - сообщили в ассоциации.

Представители АТОР также опровергли информацию о якобы массовой пересадке туристов с прямых рейсов в Шарм-эш-Шейх на рейсы с посадкой в Анталье. При этом в компании Pegas Touristik, которая пользуется услугами Air Cairo, подчеркнули, что полеты с технической посадкой на турецком курорте будут проводиться до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян оценил угрозу летнему отдыху российских туристов в Турции на фоне западных санкций. Как отметил вице-президент, в ассоциации не ожидают серьезных проблем для россиян, желающих отдохнуть этим летом в Турции, однако предупредил о возможном росте себестоимости туров.