Расчет ПТРК «Корнет» разнес британский танк Challenger
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Новороссийского соединения ВДВ уничтожил танк противника Challenger. Минобороны России опубликовало кадры попадания по вражеской технике.
Движение украинских танковых колонн обнаружили наблюдатели с помощью средств объективного видеоконтроля. Военнослужащим ВДВ дали задачу на уничтожение цели.
Бойцы оперативно выдвинулись в указанный район. Через несколько часов стало известно, что удалось подбить британский танк Challenger. Эта информация подтвердилась после проверки с беспилотника. По словам военнослужащего ВДВ с позывным «Пастырь», британский танк горит так же, как другие танки. От отечественной техники Challenger отличается только тем, что он гораздо больше, а значит его проще поразить, он более уязвимый.
«При попадании искры полетели, как фейерверк. И он горел долго, очень долго горел», - рассказал «Пастырь».
Ранее стало известно об уничтожении танка Challenger на Запорожском направлении. Всего за прошедшую неделю российские военнослужащие уничтожили 27 танков ВСУ.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.