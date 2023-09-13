Расчет ПТРК «Корнет» разнес британский танк Challenger

По словам военнослужащего с позывным «Пастырь», при попадании танк противника заискрил, что было похоже на фейерверк.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Новороссийского соединения ВДВ уничтожил танк противника Challenger. Минобороны России опубликовало кадры попадания по вражеской технике.

Движение украинских танковых колонн обнаружили наблюдатели с помощью средств объективного видеоконтроля. Военнослужащим ВДВ дали задачу на уничтожение цели.

Бойцы оперативно выдвинулись в указанный район. Через несколько часов стало известно, что удалось подбить британский танк Challenger. Эта информация подтвердилась после проверки с беспилотника. По словам военнослужащего ВДВ с позывным «Пастырь», британский танк горит так же, как другие танки. От отечественной техники Challenger отличается только тем, что он гораздо больше, а значит его проще поразить, он более уязвимый.

«При попадании искры полетели, как фейерверк. И он горел долго, очень долго горел», - рассказал «Пастырь».

Ранее стало известно об уничтожении танка Challenger на Запорожском направлении. Всего за прошедшую неделю российские военнослужащие уничтожили 27 танков ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.