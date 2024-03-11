Юрий Борисов подарил Путину портрет Гагарина в честь 90-летия космонавта

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным вручил российскому лидеру портрет Юрия Гагарина в честь 90 лет со дня рождения первого космонавта. Встреча в Кремле была посвящена планам по дальнейшему развитию госкорпорации.

«В этом году 90 лет со дня рождения Гагарина - нашего замечательного космонавта, который вписал свое имя золотыми буквами в мировую космонавтику. Смотря на этот портрет, хочется, чтобы вы наполнялись оптимизмом и уверенностью, что у нас все получится», - отметил Борисов.

В ходе встречи Борисов также сообщил Путину, что подготовка новой экспедиции на Международную космическую станцию находится на финальной стадии.