В России определили условия для обмена заблокированными активами с иностранцами

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установила порядок обмена замороженных активов. Об этом сообщил Минфин России в своем Telegram-канале.

В Минфине сообщили, что организатором торгов выступило ООО «Инвестиционная палата», на его же сайте и опубликованы условия проведения торговых операций. Ведомство подчеркнуло, что все расчеты по сделкам с утвержденными условиями должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.

«Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами», - сообщил Минфин.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о рассматривающейся в Евросоюзе возможности использовать замороженные активы РФ для военной помощи Украине. Дипломат счел, что использование доходов от замороженных активов может быть осуществлено через Европейский фонд мира и будет «еще одним шагом вперед».