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В России определили условия для обмена заблокированными активами с иностранцами

Осуществляемые в соответствии с утвержденными условиями расчеты должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.
Никита Черненко 2024-03-11 12:10:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установила порядок обмена замороженных активов. Об этом сообщил Минфин России в своем Telegram-канале.

В Минфине сообщили, что организатором торгов выступило ООО «Инвестиционная палата», на его же сайте и опубликованы условия проведения торговых операций. Ведомство подчеркнуло, что все расчеты по сделкам с утвержденными условиями должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.

«Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами», - сообщил Минфин.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о рассматривающейся в Евросоюзе возможности использовать замороженные активы РФ для военной помощи Украине. Дипломат счел, что использование доходов от замороженных активов может быть осуществлено через Европейский фонд мира и будет «еще одним шагом вперед».

#Россия #Минфин РФ #замороженные активы #обмен активами
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