Путин поручил открыть раздел для участников СВО на портале «Госуслуги»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил открыть на портале «Госуслуги» раздел для участников специальной военной операции, а также членов их семей. Об этом сообщает сайт Кремля.

Раздел должен будет информировать вышеперечисленные категории граждан о полагающихся им мерах социальной поддержки.

Заявляется, что это должно быть воплощено в срок до 1 мая 2024 года. Ответственным назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин объявил о списании процентов по кредитам для участников спецоперации.