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Путин поручил открыть раздел для участников СВО на портале «Госуслуги»

Новый раздел будет информировать участников спецоперации, а также членов их семей о мерах государственной поддержки.
2024-03-11 11:30:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил открыть на портале «Госуслуги» раздел для участников специальной военной операции, а также членов их семей. Об этом сообщает сайт Кремля. 

Раздел должен будет информировать вышеперечисленные категории граждан о полагающихся им мерах социальной поддержки. 

Заявляется, что это должно быть воплощено в срок до 1 мая 2024 года. Ответственным назначен председатель правительства России Михаил Мишустин. 

Ранее Мишустин объявил о списании процентов по кредитам для участников спецоперации.

#армия #Владимир Путин #госуслуги #соцподдержка #участники СВО
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