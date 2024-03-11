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WP: российские планирующие авиабомбы оставляют лишь ямы от укреплений ВСУ

На Украине сочли, что лишь поставляемые Западом истребители F-16 могут помочь ВСУ противостоять планирующим авиабомбам.
Никита Черненко 2024-03-11 10:50:01
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Планирующие авиабомбы, используемые российскими военно-воздушными силами, уничтожают любые оборонные сооружения украинских боевиков. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники в ВСУ и мнения западных экспертов.

В материале говорится, что планирующие авиабомбы показали свою полезность в том числе во время освобождения Авдеевки, а количество выпускаемых снарядов по укрепленным позициям ВСУ лишь растет со временем. Как заявил один из украинских боевиков, эти авиабомбы «полностью уничтожают любые укрепления, оставляя на их месте только ямы», а наиболее эффективным способом противодействия им представляются западные истребители F-16 последних модификаций.

«Российские воздушные силы, согласно западным экспертам, значительно повысили свою эффективность в украинском конфликте, увеличив использование планирующих авиабомб, что и привело к недавним военным успехам на поле боя», - говорится в публикации WP.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто признал превосходство российского военно-промышленного комплекса по мощности над западным ВПК. Он отметил, что Россия сегодня представляет собой более «оснащенную и гибкую» страну с позиции военного производства, нежели страны НАТО.

#в стране и мире #ВСУ #укрепления #планирующие бомбы
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