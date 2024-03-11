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Глава минобороны Италии Крозетто признал мощь военного производства РФ

Министр обороны Италии Крозетто считает, что военное производство Запада менее мощное, чем у России.
Дарина Криц 2024-03-11 00:34:01
© Фото: Вадим Савицкий, Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости

Российский военно-промышленный комплекс по мощности превосходит показатели западного ВПК, а необходимый уровень военного производства для нужд Украины удалось достичь спустя год. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

«Запад понял, что его военпром по мощностям уступает российскому. Нужно время, чтобы изменить тенденцию», - приводит его слова «Лайф».

Глава итальянского минобороны обратил внимание на неравенство сил в зоне проведения СВО, отметив, что этот вопрос важный и остается пунктом обсуждения.

Помимо этого, Крозетто считает, что власти РФ превратили свою экономику в военную, а это, в свою очередь, формирует Россию «более оснащенной и гибкой страной» с позиции военного производства, нежели НАТО.

Как сообщалось 29 февраля, в США признали, что у России есть крупнейший и разнообразный арсенал ядерного оружия. По мнению главы стратегического командования американских ВС (STRATCOM) Энтони Коттона, РФ не имеет конкурентов в мире по разнообразию ядерного оружия.

#Россия #в стране и мире #италия #Запад #военное производство #военпром #мощность ВПК
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