Артиллерист Немец заявил, что его расчет «Акации» поражает цель со 2-3 выстрела

Артиллерист с позывным Немец в беседе с корреспондентом «Звезды» отметил, что расчет «Акации», в составе которого он участвует в спецоперации, поражает цель уже со второго или третьего выстрела.

«Из-за того, что сейчас имеем опыт, попадаем со второго-третьего снаряда», - подчеркнул он.

Немец отметил, что дальность стрельбы в 18 километров позволяет расчетам «Акаций» работать с неуязвимого для минометов противника расстояния. К тому же, выпустив несколько снарядов, самоходки все время меняют позиции.

Так быстро поражать цели получается благодаря налаженному взаимодействию с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые корректируют огонь артиллерии.

Также Немец показал импровизированную защиту от кумулятивных боеприпасов, наваренную на САУ. Ей оказалась сетка, которая заставляет сработать взрыватель. Так как она находится в 50-60 сантиметрах от брони, кумулятивная струя, которая обычно поражает броню, уходит фактически в никуда.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.