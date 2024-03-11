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Артиллерист Немец заявил, что его расчет «Акации» поражает цель со 2-3 выстрела

Немец раньше был пулеметчиком в пехоте, но после ранения перевелся в артиллерию - теперь бьет украинских боевиков на самоходке.
Павел Кольцов 2024-03-11 10:47:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллерист с позывным Немец в беседе с корреспондентом «Звезды» отметил, что расчет «Акации», в составе которого он участвует в спецоперации, поражает цель уже со второго или третьего выстрела. 

«Из-за того, что сейчас имеем опыт, попадаем со второго-третьего снаряда», - подчеркнул он. 

Немец отметил, что дальность стрельбы в 18 километров позволяет расчетам «Акаций» работать с неуязвимого для минометов противника расстояния. К тому же, выпустив несколько снарядов, самоходки все время меняют позиции. 

Так быстро поражать цели получается благодаря налаженному взаимодействию с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые корректируют огонь артиллерии

Также Немец показал импровизированную защиту от кумулятивных боеприпасов, наваренную на САУ. Ей оказалась сетка, которая заставляет сработать взрыватель. Так как она находится в 50-60 сантиметрах от брони, кумулятивная струя, которая обычно поражает броню, уходит фактически в никуда.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #«Акация» #немец #СВО
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