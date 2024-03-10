«Град» накрыл позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

Артиллеристы группировки войск «Восток» каждый день наносят ракетные удары по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» уничтожают живую силу и военную технику противника.

Ракетчики работают в любую погоду и в любое время суток. Экипажи «Градов» действуют максимально быстро. Боевые машины максимально мобильны: они моментально разворачиваются где угодно, готовить площадку для стрельбы не требуется.

«С момента выезда на все уходит 2-3 минуты. Выкатиться, навестись, отработать», - говорит Валерий, оператор-наводчик РСЗО «Град».

Каждая РСЗО заряжается пакетом из 40 реактивных снарядов. Они накрывают площадь около 1000 квадратных метров на расстоянии до 40 километров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.