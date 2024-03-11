Старовойт сообщил о гибели жителя села Гончаровка в Курской области после обстрела

Житель села Гончаровка Курской области, которое было обстреляно украинскими боевиками, скончался в больнице. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Благодарю медиков за их повседневную работу, терпение и борьбу за жизнь каждого пациента», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Об обстреле села стало известно утром 11 марта. Известно, что местная жительница получила контузию. Повреждены одно домовладение и автомобиль. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте имущества.