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Старовойт сообщил о гибели жителя села Гончаровка в Курской области после обстрела

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Алексей Курильченко 2024-03-11 10:16:01
© Фото: Губернатор Курской области Роман Старовойт

Житель села Гончаровка Курской области, которое было обстреляно украинскими боевиками, скончался в больнице. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Благодарю медиков за их повседневную работу, терпение и борьбу за жизнь каждого пациента», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Об обстреле села стало известно утром 11 марта. Известно, что местная жительница получила контузию. Повреждены одно домовладение и автомобиль. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте имущества.

#Обстрел #Трагедия #местный житель #роман старовойт #Гончаровка
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