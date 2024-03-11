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При украинском обстреле Гончаровки в Курской области пострадали два жителя

Губернатор Курской области пообещал оказать помощь в ремонте поврежденного имущества.
Никита Черненко 2024-03-11 09:11:01
© Фото: Роман Старовойт, Telegram

Один житель села Гончаровка получил тяжелое ранение в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских боевиков, одна жительница получила контузию. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию. Им оказывается первая медицинская помощь», - написал Старовойт.

По информации губернатора, сильные повреждения также получило домовладение пострадавших, один личный автомобиль посечен осколками. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте имущества.

#Курская область #Обстрел #пострадавшие #роман старовойт #Гончаровка
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