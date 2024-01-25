В Ростовской области ограничивают доступ в детсады из-за вспышки кори

В детских садах Ростовской области ввели ограничительные мероприятия ввиду выявления случаев заражения корью или подозрений на подобные случаи, при этом групповых случаев заболеваемости не было зафиксировано. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

«Одновременно с этим среди мигрирующих групп населения и ряда религиозных общественных организаций, члены которых отказываются от прививок, регистрируется семейная групповая заболеваемость», - уточняется в сообщении регионального ведомства.

Всего речь идет о 17 учреждениях, 11 из них находятся в Ростове-на-Дону.

Будут проведены необходимые противоэпидемические мероприятия - в течение 21 дня детские сады не будут посещать воспитанники, не привитые по возрасту и не болевшие корью ранее. В остальном сады будут продолжать обычную работу, закрывать их не станут.

Напомним, что корь является особо заразной болезнью - если 100 человек проконтактируют с заболевшим, 95-96 человек из них будут инфицированы. При этом специфического лечения нет, оно зависит от симптомов, а единственное профилактика - это вакцинация.