МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ростовской области ограничивают доступ в детсады из-за вспышки кори

На 21 день вход в детсады будет ограничен для непривитых детей и ранее не болевших этой болезнью.
Елизавета Кондрикова 2024-01-25 19:14:01
© Фото: Варвара Гертье, РИА Новости

В детских садах Ростовской области ввели ограничительные мероприятия ввиду выявления случаев заражения корью или подозрений на подобные случаи, при этом групповых случаев заболеваемости не было зафиксировано. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

«Одновременно с этим среди мигрирующих групп населения и ряда религиозных общественных организаций, члены которых отказываются от прививок, регистрируется семейная групповая заболеваемость», - уточняется в сообщении регионального ведомства.

Всего речь идет о 17 учреждениях, 11 из них находятся в Ростове-на-Дону.

Будут проведены необходимые противоэпидемические мероприятия - в течение 21 дня детские сады не будут посещать воспитанники, не привитые по возрасту и не болевшие корью ранее. В остальном сады будут продолжать обычную работу, закрывать их не станут.

Напомним, что корь является особо заразной болезнью - если 100 человек проконтактируют с заболевшим, 95-96 человек из них будут инфицированы. При этом специфического лечения нет, оно зависит от симптомов, а единственное профилактика - это вакцинация.

#в стране и мире #дети #Ростовская область #корь #болезнь #детсады
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»