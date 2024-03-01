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Xiaomi заявила о работе над устранением сбоя в обновлении смартфонов

Представители китайской компании в РФ принесли свои извинения за причиненные неудобства перед пользователями устройств.
Игнат Далакян 2024-03-01 10:49:01
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Корпорация Xiaomi работает над устранением сбоя в обновлении, которое приводит к цикличной перезагрузке после попытки обновить операционную систему. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Представители китайской компании в России принесли свои извинения за причиненные неудобства перед покупателями.

«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», - написали представители компании.

Накануне, 29 февраля, пользователи смартфонов китайской корпорации Xiaomi, включая бренды Poco и Redmi, пожаловались на массовый сбой. Владельцы смартфонов не могли пользоваться смартфоном. Проблема заключается в том, что после перезагрузки смартфона устройство переходит в режим цикличной загрузки.

Ранее сбои в работе устройств Xiaomi в России наблюдались в октябре прошлого года. Пользователи указывали на проблемы с умными пылесосами, увлажнителями, очистителями и другими устройствами.

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