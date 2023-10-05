Сбои сервисов Xiaomi в России продолжаются уже несколько часов

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Пользователи умных устройств Xiaomi в России уже несколько часов массово жалуются на сбои в их работе. По данным портала Downradar, отчеты о неполадках начали поступать около 20 часов 4 октября, и это волнообразно продолжается до сих пор.

Клиенты указывают на проблемы с умными пылесосами, увлажнителями, очистителями и другими устройствами - они не могут подключиться к Wi-Fi. У некоторых пользователей приложение показывает отсутствие сети и отказывается включать устройства.

Отчеты о сбоях поступают главным образом из Москвы, а также Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара, Екатеринбурга и еще десятка городов. По сравнению с пиком неполадок, который произошел ночью, сейчас поступает меньшее количество отчетов - в 11.00 их зафиксировано 99 (ближе к полуночи было больше 250).

Доступ к личному кабинету Xiaomi у части пользователей восстановлен, сообщает ТАСС. Но некоторые по-прежнему не могут подключить к приложению умное устройство. У части пользователей удалились все подключенные девайсы.

Накануне МВД РФ из-за сбоя в работе информационных ресурсов попросило не посещать регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД. О сложностях с регистрацией автомобилей сообщали жители разных регионов.