МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США признали, что РФ имеет крупнейший и разнообразный арсенал ядерного оружия

Глава STRATCOM оценил ядерный потенциал России.
Ирина Елагина 2024-02-29 19:15:01
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Россия не имеет конкурентов в мире по разнообразию ядерного оружия. Об этом заявил глава стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон.

«На сегодняшний день Россия обладает самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом среди всех стран мира», - приводит РИА Новости слова американского военного.

Он напомнил что Россия осенью прошлого года поставила межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» на боевое дежурство и создает новые атомные подлодки с крылатыми ракетами. Кроме того, Коттон отметил российские разработки по созданию гиперзвуковых систем, «способные нести ядерное оружие, такие как ракета морского базирования "Циркон" и ракета воздушного базирования "Кинжал"».

«Последняя многократно применялась против Украины», - сообщил Коттон.

Напомним, что в послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил успешность применения гиперзвукового оружия в зоне СВО - в частности ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон».

#Россия #в стране и мире #сша #гиперзвуковое оружие #ядерная держава
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 