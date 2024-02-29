В США признали, что РФ имеет крупнейший и разнообразный арсенал ядерного оружия

Россия не имеет конкурентов в мире по разнообразию ядерного оружия. Об этом заявил глава стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон.

«На сегодняшний день Россия обладает самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом среди всех стран мира», - приводит РИА Новости слова американского военного.

Он напомнил что Россия осенью прошлого года поставила межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» на боевое дежурство и создает новые атомные подлодки с крылатыми ракетами. Кроме того, Коттон отметил российские разработки по созданию гиперзвуковых систем, «способные нести ядерное оружие, такие как ракета морского базирования "Циркон" и ракета воздушного базирования "Кинжал"».

«Последняя многократно применялась против Украины», - сообщил Коттон.

Напомним, что в послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил успешность применения гиперзвукового оружия в зоне СВО - в частности ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон».