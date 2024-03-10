Немецкий журналист Репке возмутился ошибкой ВСУ, повлекшей потерю ЗРК Patriot

ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства слишком близко к линии боевого соприкосновения и дали Вооруженным силам России время для удара по этой технике. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

«Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга», - передает его слова телеканал «360».

Обозреватель добавил, что ЗРК находился на позиции «достаточно долго», чтобы российские военнослужащие успели запустить баллистическую ракету и уничтожить обе пусковые установки.

«Нет слов», - заключил Репке.

В феврале в Минобороны показали поражение ракетными войсками ВС РФ еще одного комплекса Patriot. По данным оборонного ведомства, российские войска поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину ЗРК. Между тем, журнал Forbes в том же месяце писал, что Украина может в ближайшее время израсходовать оставшиеся боеприпасы к зенитным ракетным комплексам NASAMS и Patriot. Издание отмечало, что ВСУ используют «последние запасы» ракет, поскольку последние поставки из Вашингтона были в декабре 2023 года.