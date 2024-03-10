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В результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев погибли 13 женщин и детей

Огонь был открыт по зданию, в котором укрывался 21 мирный житель.
Сергей Лебедев 2024-03-10 05:43:01
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Израильские военные усилили атаки по территории сектора Газа. Об этом в воскресенье сообщает катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, в результате очередного авиаудара погибли 13 женщин и детей в лагере беженцев Нусейрат.

Отмечается, что огонь был открыт по зданию, в котором укрывался 21 человек. Среди них был лишь один мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские военные обстреляли палестинцев, стоявших в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа. В результате этого якобы погибли десятки человек.

Трагедия произошла, когда три грузовика с продуктами подъехали к толпе палестинцев. Отмечается, что люди ждали помощь с утра, и лишь немногие смогли ее получить.

#авиаудар #Израиль #сектор Газа #беженцы #Нусейрат
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