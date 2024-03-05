Al Jazeera: ЦАХАЛ снова обстрелял ожидавших гумпомощь палестинцев

Израильские военные снова обстреляли палестинцев, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

В результате атаки со стороны ЦАХАЛ, которая произошла на кувейтской кольцевой развязке в городе Газа в момент, когда три грузовых автомобиля с гуманитарным грузом подъехали к толпе палестинцев, погибли и пострадали десятки человек, уточняет телеканал со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы. Как отмечает телеканал, жители ждали помощь с самого утра, и лишь немногие из них смогли получить воду, муку и другие расходные материалы.

В ведомстве также заявили, что за последние несколько дней как минимум 15 детей умерли от недоедания и обезвоживания в больнице «Камаль Адван» в Газе.

Кроме того, Al Jazeera сообщает о предстоящих переговорах о перемирии между ХАМАС и Израилем, которые должны пройти в Египте в это воскресенье, однако «детали возможной шестинедельной паузы в боевых действиях» пока не раскрываются.