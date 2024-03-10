Страны Европейского союза при решении вопроса о принятии Украины в объединение могут руководствоваться политическими соображениями, а не показателями реальной готовности страны. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступление которого было опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Словацкий лидер пожелал Украине стать членом ЕС, но только тогда, когда страна будет действительно соответствовать критериям, предъявляемым к странам-кандидатам.

«Опасаюсь, что в отношении Украины будут превалировать чисто политические критерии, а не критерии действительной готовности страны», - сказал он.

Фицо при этом напомнил, что Украина известна высоким уровнем коррупции, однако официальные лица европейских государств считают, что упоминание этой темы является политически некорректным. При этом, по его словам, процесс вступления Киева в Евросоюз не сдвинется с места, пока будет продолжаться военный конфликт. Причем Украину отговорили подписывать мирное соглашение с РФ некоторые страны Запада, добавил глава словацкого кабмина.

Он подчеркнул, что Братислава в свою очередь призывает к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

«Я думаю, что лучше 10 лет ругаться за столом [переговоров], чем оставить на 10 лет россиян и украинцев убивать [друг друга]. Вопрос в том, кто чего хочет? Мне кажется, что Запад чрезвычайно поддерживает эту войну», - считает Фицо.

По его мнению, стратегия Запада, направленная на ослабление России, не работает, и ее необходимо менять. Премьер Словакии также заявил о необходимости защищать европейский рынок от поставок сельскохозяйственной продукции из Украины, которые привели к протестам фермеров во многих странах Старого Света.

Ранее Роберт Фицо высказался против вступления Украины в НАТО, так как это может привести к началу третьей мировой войны. Он отметил, что украинский конфликт начался с выступления в 2014 году украинских неонацистов и «не имеет военного решения».

* Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.