Нетаньяху заявил о нежелании Израиля видеть Палестину государством

В Израиле не видят перспективу создания Палестины как государства. С таким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сославшись на мнение большинства жителей Израиля.

«Позиция, которой я придерживаюсь, поддерживает подавляющее большинство израильтян, которые после 7 октября говорят: мы не хотим видеть палестинское государство», - рассказал он в интервью изданию Politico.

Вместе с этим, Нетаньяху предположил, что палестинские территории, западнее реки Иордан, также должны быть под полным контролем Государства Израиль.

Также стало известно о поручении Нетаньяху в адрес профильных ведомств подготовить для палестинских заключенных тысячи новых мест в тюрьмах. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра, силовые структуры предполагают, что в течение нынешнего года будут арестованы тысячи палестинцев.

«Нетаньяху поручил министерствам финансов, обороны и национальной безопасности срочно подготовить тысячи мест содержания под стражей для новых задержанных и заключенных. Распоряжение было дано по итогам дискуссии, на которой прозвучали оценки армии и службы общей безопасности, согласно которым тысячи террористов будут арестованы в секторе Газе и на Западном берегу в 2024 году», - уточнили журналисты.

Уточняется, что за пять месяцев активных боевых действий израильские военные арестовали примерно четыре тысячи подозреваемых в терроризме, многих из них - в секторе Газа.

Также 10 марта Нетаньяху озвучил сроки окончания операции в секторе Газа. По его данным, военная операция в палестинском анклаве может завершиться через один-два месяца. При этом ЦАХАЛ уже уничтожил три четверти боевых террористических батальонов радикального палестинского движения ХАМАС.