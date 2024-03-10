Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Скончалась народная артистка России, популярный диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на близкое окружение Моргуновой.

Точной информации о причинах и обстоятельствах смерти диктора не приводится. Информация о трагедии появилась вечером в субботу 10 марта.

Артистке недавно исполнилось 84 года. Она выступала в качестве диктора ЦТ СССР с 1961 года, особенно полюбилась россиянам в роли ведущей «Голубого огонька», эстрадных концертов и различных телевизионных передач.