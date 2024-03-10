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Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Информацию о смерти подтвердили в близком окружении артистки.
Елизавета Кондрикова 2024-03-10 20:32:01
© Фото: Александр Макаров, РИА Новости

Скончалась народная артистка России, популярный диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на близкое окружение Моргуновой.

Точной информации о причинах и обстоятельствах смерти диктора не приводится. Информация о трагедии появилась вечером в субботу 10 марта.

Артистке недавно исполнилось 84 года. Она выступала в качестве диктора ЦТ СССР с 1961 года, особенно полюбилась россиянам в роли ведущей «Голубого огонька», эстрадных концертов и различных телевизионных передач.

#Трагедия #диктор #телеведущая #светлана моргунова #народная артистка
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