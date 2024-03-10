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Милей аннулировал свой указ о повышении своей же зарплаты

Подписанный в феврале Милеем указ повышал зарплаты ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной власти Аргентины на 48%.
Игнат Далакян 2024-03-10 22:30:01
© Фото: Luciano GonzÃ¡lez Torres, XinHua, Global Look Press

Президент Аргентины Хавьер Милей аннулировал указ о повышении зарплаты ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной власти.

Данный документ был подписан им же в феврале текущего года. Согласно указу, его заработная плата и зарплата ряда чиновников повышалась на 48%.

«Офис президента информирует, что по решению... Хавьера Милея будут аннулированы все повышения зарплат государственной администрации, включая президента, вице-президента, министров и секретарей», - цитирует RT заявление офиса главы государства.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей во время поездки в Италию отказался жить в посольстве в Риме и выбрал дорогой отель. Глава государства поселился с сестрой в римском отеле Intercontinental Ambasciatori, в котором минимальная цена за номер составляет $550.

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