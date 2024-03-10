В ДНР пострадал ребенок при детонации взрывчатки

Один ребенок пострадал при взрыве в селе Луганское Донецкой Народной Республики, произошла детонация взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ранения получил мальчик 2012 года рождения, пишет RT. Информации о состоянии здоровья ребенка на данный момент нет.

Сведения о последствиях обстрелов периодически обновляются, они публикуются в Telegram-канале СЦКК.

Сегодня утром в Центре оповестили об ударах по Кировскому району Донецка и Никитовскому району Горловки. В результате ранения получили шесть человек из числа мирных жителей, а также многочисленные повреждения были зафиксированы на улицах города и населенного пункта республики.

Вчера также сообщалось о 21 выпущенном по Донецку украинскими вооруженными силами снаряде за один вечер, под удар попали сразу несколько районов крупнейшего города республики.