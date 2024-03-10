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Над Ленинградской областью уничтожен БПЛА самолетного типа

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что жертв и разрушений в результате инцидента нет.
Игнат Далакян 2024-03-10 18:58:01
© Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны России уничтожили в районе поселка Форносово Ленинградской области беспилотник. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В российском оборонном ведомстве отметили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением дрона по объектам на территории России была пресечена около 18.00 по московскому времени. В Минобороны России уточнили, что был применен БПЛА самолетного типа.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в свою очередь сообщил, что в результате инцидента жертв и разрушений нет.

«Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района», - сообщил в Telegram-канале глава области.

Ранее в аэропорту Пулково из соображений безопасности ввели ограничения. В 18:22 по московскому времени ограничения для петербургского аэропорта были сняты. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

#Минобороны России #беспилотник #бпла #Ленинградская область
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