В аэропорту Пулково из соображений безопасности ввели ограничения

В Санкт-Петербурге ограничили работу аэропорта Пулково. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняки.

Он уточнил, что ограничения ввели в пять часов дня для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», - написал представитель Росавиции.

В 18:22 по московскому времени ограничения для петербургского аэропорта были сняты, воздушная гавань работает штатно.

Ранее стало известно, что под Петербургом возле аэропорта горит ангар, на площади тысяча «квадратов» пожар был локализован. Сообщалось, что два человека пострадали, их госпитализировали.