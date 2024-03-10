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В аэропорту Пулково из соображений безопасности ввели ограничения

Для обеспечения безопасности полетов делается все необходимое, сообщили в Росавиции.
Анна Назайкина 2024-03-10 18:07:01
© Фото: Daniil Ivanov, Russian Look, Global Look Press

В Санкт-Петербурге ограничили работу аэропорта Пулково. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняки.

Он уточнил, что ограничения ввели в пять часов дня для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», - написал представитель Росавиции.

В 18:22 по московскому времени ограничения для петербургского аэропорта были сняты, воздушная гавань работает штатно.

Ранее стало известно, что под Петербургом возле аэропорта горит ангар, на площади тысяча «квадратов» пожар был локализован. Сообщалось, что два человека пострадали, их госпитализировали.

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