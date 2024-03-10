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Путин на фестивале молодежи задумался о прическе с дредами

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта в «Сириусе».
Анна Назайкина 2024-03-10 17:42:01
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Президент России Владимир Путин в шутку заявил, что хотел бы дреды. Фрагмент встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи был показан в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Глава государства во время фотографирования обратил внимание на прическу одного из гостей мероприятия.

«Мне тоже надо такую прическу сделать», - сказал российский лидер.

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. В этот раз на празднество приехали молодые ребята из 188 стран, в том числе, из США, Канады, стран Африки.

#Владимир Путин #Президент #сириус #прическа #дреды #Всемирный фестиваль молодежи
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