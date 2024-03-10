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РФС представил новую форму сборной России по футболу

Представлены два игровых комплекта сборной России.
Игнат Далакян 2024-03-10 17:01:01
© Фото: РФС

Российский футбольный союз представил новую форму сборной России по футболу. Презентация состоялась на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Были представлены два игровых комплекта российской сборной. Их уже можно увидеть на товарищеских матчах 21 и 25 марта со сборными Сербии и Парагвая. Дизайн формы вдохновлен русскими сказками.

В сообщении РФС отмечается, что домашний комплект российской сборной выполнен в традиционных красных цветах и со стилизованными перьями жар-птицы. Они символизируют пылкие сердца игроков.

Выездная форма, выполненная в светлых тонах, вдохновлена стихией холода, что символизирует холодный расчет и нерушимую силу духа. Паттерн на футболке одновременно напоминает и дивные узоры на окнах и красивейшие узоры на льду на реках и озерах.

Ранее товарищеская встреча футболистов сборной Российской Федерации и Кубы в Волгограде закончилась разгромным счетом 8:0 в пользу хозяев. Все голы забили разные игроки российской сборной.

#Спорт #Футбол #форма #сборная России
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