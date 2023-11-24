В Книге рекордов России зафиксируют результат матча сборных РФ и Кубы

Встреча футбольных команд закончилась с хоккейным счетом 8:0, причем все голы забили разные игроки сборной России.

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Успех игроков сборной России по футболу в матче против команды Кубы решили включить в Книгу рекордов страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

«Сборная страны побила собственный рекорд по числу футболистов, забивших в одном матче», - говорится в публикации в Telegram-канале.

Товарищеская встреча футболистов России и Кубы в Волгограде закончилась разгромным счетом 8:0 в пользу хозяев, причем все голы забили разные игроки нашей национальной сборной.

По информации «Мутко против», успех восьмерых футболистов будет отражен в Книге рекордов России в декабре на церемонии с возможным участием Валерия Карпина и руководства РФС.

Ранее в РФС заявили о переговорах с УЕФА о возможном переходе российских клубов в Азиатскую конфедерацию футбола.