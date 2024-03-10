Над Новгородской областью сбит БПЛА самолетного типа

Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Новгородской области. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России отметили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена около 15.30 по московскому времени.

«Над территорией Новгородской области сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами», - написал в своем Telegram-канале губернатор Новгородской области.

По словам Андрея Никитина, жертв, пострадавших и разрушений при обстреле нет. Глава региона в своем сообщении также поблагодарил силы противовоздушной обороны Минобороны РФ.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 130 украинских БПЛА. По данным МО РФ, всего с начала специальной военной операции было уничтожено 14 985 вражеских дронов.