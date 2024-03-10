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Российские средства ПВО за сутки уничтожили 130 украинских беспилотников

По данным МО РФ, всего с начала спецоперации было уничтожено 14 985 вражеских дронов.
2024-03-10 13:48:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российским средствам противовоздушной обороны за прошедшие сутки удалось уничтожить 130 украинских беспилотников. Об этом сообщается в новой сводке Министерства обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, дроны были сбиты, в частности, у населенных пунктах Приволье, Кременная ЛНР, Александровка, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Степное, Марьяновка ДНР, а также радом с селами Новое, Трудовое, Новопрокоповка и Любимовка Запорожской области.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации по защите народных республик Донбасса российские войска уничтожили 14 985 вражеских БПЛА.

Кроме того, российские военные за сутки сбили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства, добавили в Минобороны.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #ВС РФ #беспилотники #дроны
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