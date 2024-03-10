Российские средства ПВО за сутки уничтожили 130 украинских беспилотников

Российским средствам противовоздушной обороны за прошедшие сутки удалось уничтожить 130 украинских беспилотников. Об этом сообщается в новой сводке Министерства обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, дроны были сбиты, в частности, у населенных пунктах Приволье, Кременная ЛНР, Александровка, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Степное, Марьяновка ДНР, а также радом с селами Новое, Трудовое, Новопрокоповка и Любимовка Запорожской области.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации по защите народных республик Донбасса российские войска уничтожили 14 985 вражеских БПЛА.

Кроме того, российские военные за сутки сбили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства, добавили в Минобороны.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.