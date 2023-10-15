Львова-Белова вернула 34 ребенка в Россию из лагерей беженцев в Сирии

Борт ВКС России с детьми приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский в ночь на 15 октября.

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При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из лагерей беженцев вернулись 34 российский ребенка.

Помощь в вывозе детей из САР в Россию оказали военнослужащие группировки вооруженных сил РФ в Сирии. Перед вылетом военноеслужащие вручили всем детям подарочные наборы с альбомами для рисования, красками, мягкими игрушками и сладостями.

Прилет борта ВКС России в аэродром Чкаловский состоялся 15 октября в 4.00 по московскому времени. Мария Львова-Белова накануне была с рабочим визитом в Дамаске.

Ранее детский омбудсмен рассказывала о возвращении спасавшихся от боевых действий детей в свои семьи. На период спецоперации родители этих детей отправляли их в Крым.