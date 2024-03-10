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Песков выразил несогласие со словами Шольца о мирных переговорах РФ и Украины

Песков уточнил, о чем тогда в 2022 году говорили депутат Верховной рады Давид Арахамия и бывший британский премьер Борис Джонсон.
Елизавета Кондрикова 2024-03-10 15:21:01
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу после его слов о том, что стамбульские соглашения между Украиной и Россией являются «российской пропагандой».

Шольц заявил, что по итогам переговоров 2022 года в Турции между Россией и РФ не было достигнуто никакого мирного соглашения. На это Песков решил уточнить, что же тогда имели в виду депутат Верховной рады Давид Арахамия и бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.  

«Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Напомним, ранее Арахамия заявлял, что российско-украинские мирные переговоры в Стамбуле сорвались в последний момент из-за влияния Бориса Джонсона, который заявил киевским властям, что те ничего не должны подписывать, но «просто воевать» с Россией.

Сам британский экс-премьер отрицает свою причастность к провалу переговоров.

#в стране и мире #Украина #Олаф Шольц #Дмитрий Песков #мирные переговоры по Украине
Экспертное мнение и аналитика
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