Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу после его слов о том, что стамбульские соглашения между Украиной и Россией являются «российской пропагандой».

Шольц заявил, что по итогам переговоров 2022 года в Турции между Россией и РФ не было достигнуто никакого мирного соглашения. На это Песков решил уточнить, что же тогда имели в виду депутат Верховной рады Давид Арахамия и бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Напомним, ранее Арахамия заявлял, что российско-украинские мирные переговоры в Стамбуле сорвались в последний момент из-за влияния Бориса Джонсона, который заявил киевским властям, что те ничего не должны подписывать, но «просто воевать» с Россией.

Сам британский экс-премьер отрицает свою причастность к провалу переговоров.