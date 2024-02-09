Губернатор Орловской области сообщил о попытке атаки БПЛА на объекты ТЭК

В ночь на пятницу, 9 февраля, средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, целью которых были объекты топливно-энергетического комплекса в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА (4 шт.) на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате отраженной атаки никто не пострадал. Глава региона добавил, что для обеспечения безопасности правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сегодня ночью была пресечена попытка Киева совершить теракты с применением 19 беспилотников самолетного типа на объектах на территории РФ. По данным МО РФ, 6 украинских дронов были сбиты над Черным морем, 5 - над территорией Брянской области, 4 - в небе над Орловской областью, еще по 2 - над территорией Курской области и Краснодарского края.