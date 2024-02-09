МО РФ: за ночь над территорией России сбили 19 украинских беспилотников

Сегодня ночью военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Украинские националисты хотели нанести удар с применением 19 беспилотных летательных аппаратов. Боевики использовали БПЛА самолетного типа.

Отмечается, что 6 аппаратов были уничтожены над Черным морем. Еще 5 перехватили над территорией Брянской области.

В Орловской области ликвидировали 4 БПЛА. Еще по 2 уничтожили в Курской области и Краснодарском крае.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.