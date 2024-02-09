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МО РФ: за ночь над территорией России сбили 19 украинских беспилотников

ВС РФ пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки.
2024-02-09 07:43:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня ночью военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Украинские националисты хотели нанести удар с применением 19 беспилотных летательных аппаратов. Боевики использовали БПЛА самолетного типа.

Отмечается, что 6 аппаратов были уничтожены над Черным морем. Еще 5 перехватили над территорией Брянской области.

В Орловской области ликвидировали 4 БПЛА. Еще по 2 уничтожили в Курской области и Краснодарском крае.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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