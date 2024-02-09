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Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 50 миллионов

Количество репостов превышает 150 тысяч.
Сергей Лебедев 2024-02-09 08:27:01
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X (бывший Twitter) набрало более 50 миллионов просмотров. Количество репостов при этом превышает 150 тысяч, а отметок «нравится» - 470 тысяч.

Напомним, на днях Такер Карлсон посетил Москву и пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня ночью он опубликовал интервью с лидером РФ.

Разговор продолжался два часа и семь минут. Его центральной темой стала ситуация на Украине. Большой блок вопросов касался перспектив отношений России и НАТО. Владимир Путин и Такер Карлсон также обсудили экономические вопросы.

Американский журналист признался, что российский президент оказался очень умным собеседником. Владимир Путин дал очень развернутые ответы на все вопросы.

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