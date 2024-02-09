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Шойгу поручил в ходе СВО активнее вести разведку на всю глубину обороны врага

Министр обороны Российской Федерации призвал действовать на опережение.
2024-02-09 06:46:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время посещения пункта управления одного из объединений «Западной» группировки войск поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны украинских националистов. Глава военного ведомства призвал действовать на опережение.

«Генерал армии Сергей Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров – активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение», - заявили в пресс-службе Минобороны России.

Напомним, глава военного ведомства посетил пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск. Он заслушал доклады по текущей обстановке и планам дальнейших действий.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Сергей Шойгу #МО РФ #ОГРВ
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