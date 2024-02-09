Шойгу обсудил ход СВО на совещании в штабе Объединенной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений «Западной» группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий. Глава оборонного ведомства обратил внимание командиров на необходимость организации непрерывного снабжения войск всем необходимым: оружием, военной техникой, боеприпасами и прочими материальными средствами для успешного выполнения ими своих боевых задач.

Командующий группировкой «Западная» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Шойгу о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами в ходе прорыва обороны противника. Завершая работу Сергей Шойгу призвал командующих и командиров активнее вести разведку и действовать на опережение. В ходе рабочей поездки глава Минобороны РФ также проверил работу штаба группировки войск прикрытия Государственной границы РФ. Там он заслушал доклады командующего, начальника Главного штаба Сухопутных войск, а также представителей Погрануправления ФСБ России и войск Нацгвардии Российской Федерации по организации взаимодействия и реализации комплекса совместных мероприятий.

По итогам работы на пунктах управления Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации, действиям противника и выполнении боевых задач на различных направлениях. Главе военного ведомства представили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки боевой техники врага, среди которой РСЗО HIMARS. Генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.