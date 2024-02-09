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Сто освобожденных из украинского плена российских бойцов приземлились в Москве

По словам бойцов, полет длился полтора часа, теперь они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.
Елизавета Кондрикова 2024-02-09 06:03:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сто российских военнослужащих прибыли в Москву с подконтрольной киевскому режиму территории, самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ сегодня утром приземлились в столице. С российскими бойцами по возвращении домой пообщалась корреспондент «Звезды».

По словам вернувшихся, полет длился не больше полутора часа, а дома их готовятся встретить родные и близкие. Возвращения обратно и встречи с семьей бойцы ждали минимум два месяца, они отдельно сердечно благодарят Россию и всех причастных к их доставке домой.

«Эмоции - радость, что вообще попал на родину. Спасибо огромное России за то, что не забывают про нас, спасли нас, домой вернули. Чувства вообще непередаваемые», - рассказал один из российских военных.

Напомним, накануне вечером стало известно о завершении переговорного процесса Министерства обороны России с Украиной об обмене военнослужащими. В результате Киеву были переданы 100 военнопленных ВСУ. Российские военные далее пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

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