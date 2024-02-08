Минобороны сообщило о возвращении из плена 100 российских военнослужащих

Сто российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в четверг, 8 февраля, сообщило Минобороны России. Это стало возможным в результате переговорного процесса. Взамен Киеву переданы 100 военнопленных ВСУ.

Освобожденных российских военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.