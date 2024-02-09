Шойгу показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS, дивизиона С-300 и артсистемы М777

Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу показали кадры уничтожения американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Белая Криница. Это произошло во время совещания главы военного ведомства в штабе Объединенной группировки войск.

Кроме того, Шойгу продемонстрировали кадры объективного контроля уничтожения дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на Херсонском направлении, склада боеприпасов ВСУ на Красно-Лиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 производства США в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики.

Сергей Шойгу поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а также личный состав за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладении нашими войсками более выгодных рубежей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.